Deux champions du monde pour accompagner Mbappé, c’est exceptionnel

Kylian Mbappé ne l’a jamais caché, il rêve de participer aux JO de Paris 2024. Pour l’accompagner, d’autres protégés de Didier Deschamps sont évoqués, à l’instar de Raphaël Varane et Hugo Lloris qui ne prendront pas part à l’Euro quelques jours auparavant. Et ce n’est pas la première fois que des joueurs ayant décroché la Coupe du monde pourraient également participer au tournoi olympique avec les Bleus.

Kylian Mbappé ne manque pas d’ambition et ne l’a jamais caché. L’attaquant du PSG veut tout gagner et garde forcément dans un coin de sa tête les Jeux olympiques de Paris 2024, un évènement unique auquel il souhaite prendre part. « J’espère y être , répétait-il en avril dernier dans l’émission Tout Le Sport sur France 3. Après, ça ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. » Le capitaine de l’équipe de France doit d’une part être apte physiquement, le tournoi olympique démarrant quelques jours seulement après l’Euro, mais surtout être autorisé par son club à participer à l’événement qui n’est pas intégré dans les dates du calendrier Fifa. Un point qui sera forcément évoqué au cours des discussions pour une prolongation au PSG, ou bien pour la signature d’un contrat avec le Real Madrid ou un autre club. La question se pose aussi pour les autres joueurs désireux de prendre part aux Jeux de Paris.

Mbappé avec des Champions du monde ?

Pour rappel, l’ensemble des joueurs doit être âgé de 23 ans ou moins au moment des Jeux olympiques de Paris, à l’exception de trois membres de l’équipe qui peuvent être nés avant 2001. Kylian Mbappé pourrait donc faire partie des exceptions, au même titre que d’autres champions du monde comme lui. Selon L’Équipe , Hugo Lloris pourrait conclure une fois pour toute sa carrière internationale en prenant part à l’aventure olympique, un challenge qui plairait au désormais ex-capitaine des Bleus . Son vice-capitaine de l’époque Raphaël Varane serait lui aussi une option crédible à en croire le quotidien sportif, citant également Antoine Griezmann parmi les possibilités, bien que sa présence à l’Euro apparaisse comme un frein. Lloris et Varane, qui ont pris leur retraite internationale après le Mondial au Qatar, auront en revanche l'avantage d'être frais physiquement. Ils pourraient ainsi rejoindre la très maigre liste des joueurs sacrés champions du monde ayant tenté leur chance aux JO avec l’équipe de France.

🇫🇷 On le sait, Kylian Mbappé rêve de participer aux #JeuxOlympiques de #Paris2024La star du #PSG n'est pas la première à vouloir faire les JO👉🏼 12 Ballon d'Or et de nombreuses vedettes ont déjà pris part à la compétition. Vous les avez❓@Le10Sport ⬇️https://t.co/uBD5nh1uxV — Bernard Colas (@BernardCls) May 16, 2023

Candela, Vieira et Pirès appelés aux JO 1996, et sacrés en 1998

A la différence de Kylian Mbappé et de ses compères de 2018 qui pourraient disputer les Jeux olympiques de Paris après avoir obtenu le Graal avec les A, une poignée de joueurs a participé au tournoi de football avant d’obtenir la récompense ultime dans la discipline. Il faut pour cela remonter à 1996 et la liste de Raymond Domenech, alors à la tête des Espoirs, qui convoquait notamment Vincent Candela, Patrick Vieira et Robert Pirès, sacrés champions du monde en France deux ans plus tard. Claude Makélélé, Vikash Dhorasoo, et Sylvain Wiltord, finalistes en 2006, étaient également présents. Le rêve américain des jeunes Tricolores prendra fin en quart de finale, avec une élimination face au Portugal.

Florian Thauvin s’envole pour Tokyo après la victoire de 2018