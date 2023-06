Révolution pour Mbappé, l'équipe de France valide

Alexis Brunet

Après la Coupe du Monde 2022, l'Équipe de France a entamé un nouveau cycle. Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane ont pris leur retraite. Kylian Mbappé a lui pris plus de responsabilités, puisqu'il est devenu capitaine des Bleus. Et à en croire Ibrahima Konaté, les premiers pas du joueur parisien sont une réussite.

Le 18 décembre 2022, l'Équipe de France s'inclinait malheureusement en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine de Lionel Messi. Une défaite cruelle qui a conduit certains Bleus à tourner la page. Le capitaine Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale. C'est le cas aussi pour sa doublure de toujours, Steve Mandanda et pour Raphaël Varane.

Kylian Mbappé est le nouveau capitaine français

Avec la fin de l'aventure en Équipe de France d'Hugo Lloris, les Bleus devaient se trouver un nouveau capitaine. Didier Deschamps a fait le choix de nommer Kylian Mbappé. Le joueur du PSG était en concurrence notamment avec Antoine Griezmann. La performance de l'ancien attaquant de l'AS Monaco en finale face à l'Argentine a notamment plaidé en sa faveur.

Ibrahima Konaté valide le capitaine Kylian Mbappé