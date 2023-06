Il plante l’équipe de France et vide son sac sur Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à la Real Sociedad depuis 2016, Robin Le Normand a décidé d'opter pour la sélection espagnole. Alors qu'il s'apprête à disputer son premier match sous les couleurs de la Roja, le défenseur central était présent en conférence de presse ce dimanche. L'occasion pour lui d'évoquer ce choix et d'envoyer un message à Didier Deschamps.

Natif de Pabu en Bretagne, Robin Le Normand a décidé d'opter pour la sélection espagnole. Il faut dire que le joueur ne faisait pas partie des premiers choix de Didier Deschamps. « Si la France ne l'a pas appelé, c'est qu'elle ne l'a pas beaucoup vu. Nous regardons tous les championnats et nous ne manquons pas les bons joueurs. Il est fantastique » a répondu Luis de la Fuente, à la tête de la Roja. Présent en conférence de presse ce dimanche, Le Normand a justifié son choix.

Le Normand ne regrette pas son choix

« La vérité, c'est qu'après tout cela, recevoir un appel des dirigeants de la Fédération et du sélectionneur, c'est très facile de prendre une décision. Quand ai-je pris la décision ? Quand ils m'ont appelé et après, vous avez un peu de temps pour parler avec la famille, pour comprendre un peu ce que vous ressentez vraiment et ensuite, j'ai décidé très rapidement. Nous avons parlé, j'ai vu la confiance que tous les gens de la Fédération espagnole m'ont donnée, le sélectionneur, mes coéquipiers, ma famille » a confié le défenseur central.

« Je remercie Didier Deschamps »