Benzema en Arabie saoudite ? Stupeur en équipe de France !

Benjamin Labrousse

Cette semaine, Karim Benzema a officiellement rejoint l’équipe saoudienne d'Al-Ittihad, quittant ainsi le Real Madrid après 14 ans de bons et loyaux services. Retraité du football international depuis décembre dernier, le Ballon d’Or 2022 a vu ses anciens coéquipiers en Bleus, Christopher Nkunku et Wesley Fofana, réagir à ce départ inattendu.

Arrivé au Real Madrid en même temps qu’un certain Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a pris son envol. Le désormais ex-capitaine des Merengue s’est officiellement engagé ce mardi en faveur d’Al-Ittihad jusqu’en 2026. En Arabie Saoudite, le Français percevra un contrat en or massif, lui qui a été présenté devant plus de 60 000 personnes.

Benzema, un départ surprise du Real Madrid

Mais alors que le départ de Benzema semblait davantage programmé pour l’été 2024, nombreux sont les observateurs qui ont été surpris de ce transfert. Il n’empêche, l’attaquant français aura respecté sa volonté : celle de partir du Real au sommet de son art, lui qui est Ballon d’Or en titre.

Nkunku et Fofana surpris du départ de Benzema en Arabie Saoudite