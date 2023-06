Un crack choisit la France, il lâche une grande annonce

Baptiste Berkowicz

De nouveau appelé par Didier Deschamps, le défenseur central, Wesley Fofana, est revenu sur son choix de porter le maillot de l'équipe de France. Pour celui qui a des origines ivoiriennes, le choix de la sélection bleue, blanc, rouge s'est fait naturellement, notamment à travers ses nombreuses années passées dans l'hexagone.

Victime de pépins physiques qui l'ont empêché de s'acclimater à merveille avec Chelsea, Wesley Fofana est considéré comme l'un des plus solides espoirs français au poste de défenseur central. Didier Deschamps en a pleinement conscience.

La France, choix naturel

En conférence de presse, Wesley Fofana est revenu sur le choix qu'il a eu à faire entre la sélection française et ivoirienne : « J'ai eu des échanges avec le sélectionneur mais je suis Français. J'ai toujours joué au foot en espérant porter le maillot de l'équipe de France. Quand on voit l'engouement qu'il y a, on se pose des questions. Mais la France, c'est le choix du cœur. »

Quelle place à l'avenir ?

Le poste de défenseur central droit possède un réservoir très fourni en Équipe de France. Le potentiel du joueur de Chelsea ne passe pas inaperçu et avec la retraite de Raphael Varane il pourrait bien prendre une toute autre épaisseur dans les prochains mois.