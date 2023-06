Mbappé déclenche une polémique, il lui lance un avertissement

Amadou Diawara

Désireux de garder la main sur ses droits à l'image, Kylian Mbappé a déclenché une polémique en équipe de France. Alors qu'une réunion serait programmée, Philippe Diallo a annoncé qu'il était prêt à répondre aux demandes de la star des Bleus, mais en respectant un certain cadre économique pour le bien de la FFF.

Depuis de longs mois, Kylian Mbappé est en guerre avec la FFF pour la question des droits à l'image. Menés par leur numéro 10, les joueurs de Didier Deschamps s'activent pour avoir un contrôle sur le sujet.

Une guerre sur les droits à l'image

Selon les informations de RMC Sport , divulguées ce vendredi, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann - capitaine et vice-capitaine des Bleus - vont rencontrer Philippe Diallo, président de la FFF, pour évoquer la question des droits à l'image et tenter de trouver un terrain d'entente dans les prochains jours. D'ailleurs, Didier Deschamps a estimé en conférence de presse qu'il était important d'échanger sur ce thème : « Cela fait partie d'un des dossiers importants qu'il a à gérer. Ce n'est pas sensible mais ce n'est pas simple car la réalité d'aujourd'hui est différente. C'est important d'avoir ce dialogue et que ça puisse avancer. Certes, lentement à votre goût, mais je suis persuadé que ce sera réglé ».

«Nous sommes prêts à y répondre mais...»