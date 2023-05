Équipe de France : C’est confirmé, il va tourner le dos à Deschamps

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Comme Aymeric Laporte avant lui, Robin Le Normand devrait très bientôt porter le maillot de l’équipe nationale d’Espagne. Le défenseur central de la Real Sociedad va obtenir la nationalité espagnole et devrait être appelé en juin prochain par Luis De La Fuente, le nouveau sélectionneur de la Roja. Une perte de plus pour Didier Deschamps.

En juin prochain, l’équipe de France va se réunir pour la deuxième fois de l’année. Au programme, deux rencontres face à Gibraltar et la Grèce dans le cadre des qualifications pour l’Euro. Si Didier Deschamps pourrait encore appeler des nouveaux visages, il est à peu près certain que Robin Le Normand, auteur d’une belle saison avec la Real Sociedad, n’y figurera pas. Et cela s’explique par une simple et bonne raison : il va jouer avec l’Espagne.

Robin Le Normand va être sélectionné avec l’Espagne

D’après les informations du journal AS , le Breton de naissance devrait obtenir la nationalité espagnole ce mardi. Luis De La Fuente devrait ensuite l’appeler et Robin Le Normand sera apte pour jouer la Ligue des Nations en juin prochain. Après Aymeric Laporte, le défenseur de la Real Sociedad est le deuxième joueur français à se faire naturaliser espagnol pour jouer avec la Roja .

