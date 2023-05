Hallucinant, le PSG a craqué pour cinq joueurs de l’équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, le PSG a tenté de s'attacher les services de nombreux internationaux français. Ce samedi, la presse espagnole a dévoilé la liste de cinq joueurs ciblés par le club parisien. Cinq dossiers, qui se sont soldés par un échec cuisant. Malgré ces désillusions, Luis Campos envisagerait d'axer ses recherches sur des joueurs possédant la nationalité française.

Considéré comme le club le plus puissant du championnat de France, le PSG ne compte que trois internationaux français : Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele. Ce contingent aurait pu grandir ces dernières années comme le confirme As ce samedi.





Le PSG a enchaîné les échecs avec les joueurs de Deschamps

A en croire le média espagnol, le PSG a tenté de recruter de nombreux internationaux français ces dernières années. Le journaliste Andres Onrubia cite les noms de Dayot Upamecano, Youssouf Fofana, Jules Koundé, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. Malheureusement pour le PSG, aucun de ces joueurs n'a rejoint la capitale française.

Luis Campos vise des joueurs tricolores