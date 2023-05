PSG : Un recrutement made in France ? Une première réponse tombe

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps et dans le cadre d’une révolution en terme de philosophie de recrutement au PSG, il est question d’une éventuelle offensive du club pour William Saliba. Néanmoins, Arsenal a tenu à calmer les ardeurs du PSG et des courtisans de l’international français.

Le PSG semble enclencher une révolution en marge de la saison prochaine. Alors que le club parisien ne sanctionnait pas vraiment les écarts de conduite de ses têtes d’affiche par le passé, il a fait un exemple de Lionel Messi qui était parti en Arabie saoudite sans l’aval de sa direction et du staff technique. Et il se pourrait que ce soit le début de la révolution annoncée par Nasser Al-Khelaïfi au Parisien en juin 2022 au cours de laquelle il expliquait que le mode de fonctionnement du PSG allait changer et que la philosophie de recrutement évoluerait elle aussi.

Un recrutement français ? Saliba dans le viseur du PSG

Ancien joueur du PSG et actuel consultant pour RMC , Jérôme Rothen s’est interrogé en avril dernier sur le mercato du club parisien en proposant un recrutement sur le signe de la Ligue 1. « À Toulouse, Branco van den Boomen. Vu le pied qu’il a, je me dis qu’il ne serait pas ridicule. A Nantes, je peux aussi prendre l’exemple de Ludovic Blas. A Lille, je n’invente rien mais il y a Jonathan David. Il a beaucoup de qualités et ce serait intéressant de faire venir un vrai buteur aux côtés de Kylian Mbappé. A Nice, on peut aussi parler de Khephren Thuram ». Pire, depuis quelque temps, il est question d’un potentiel recrutement 100% français avec des pistes de joueurs disposant de la nationalité tricolore, mais évoluant à l’étranger comme William Saliba notamment. Le journaliste Ben Jacobs a avoué ces derniers mois que Luis Campos, conseiller football du PSG, aurait contacté le clan Saliba pour lui faire savoir que la porte du club lui serait ouverte en cas de départ d’Arsenal.

Arsenal prévient la concurrence, Saliba va être prolongé