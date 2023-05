Messi : Le PSG change complètement d’avis, une révolution est actée

La rédaction

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG a, pendant longtemps, caressé le rêve de prolonger le contrat de Lionel Messi. Un accord avait été trouvé avec le joueur argentin en novembre, mais il serait, aujourd'hui caduc. En réalité, le club parisien aurait tourné le dos au champion du monde 2022 et souhaite donner une nouvelle trajectoire à son projet.

En novembre dernier, les responsables du PSG ont profité de la Coupe du monde pour s'entretenir avec l'entourage de Lionel Messi. Durant la compétition, les deux parties ont trouvé un accord pour prolonger l'aventure dans la capitale française. Mais après la récente suspension de Messi, autant dire que cette entente n'est plus d'actualité. Certains diront que le joueur a, finalement, tourné le dos au PSG. D'autres affirmeront que la décision provient du Qatar.

Le Qatar a changé d'avis dans le dossier Messi

Une version partagée par AS . Selon le quotidien espagnol, la décision de ne pas conserver Messi a été prise par le club parisien. En réalité, les dirigeants ont reconnu leur échec dans le recrutement. Après la saison médiocre réalisée, ils estiment que Messi, Neymar et Kylian Mbappé ne peuvent évoluer ensemble. D'une manière plus globale, les stars, qui ont débarqué au PSG, n'ont pas apporté satisfaction au Qatar, qui souhaite donner une nouvelle trajectoire au projet.

Le PSG ne veut plus recruter de stars