«C'est très malin» : Messi a tendu un piège au PSG

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG a pris la décision de suspendre Lionel Messi pendant deux semaines. Le septuple Ballon d'Or ne pourra pas s'entraîner ni jouer des matches avec le club et son salaire lui sera retiré durant cette période. Vendredi, dernier élément en date dans cette affaire Messi s'est excusé auprès du club, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Si certains y voient une vraie sincérité, d'autres pensent qu'avec ces excuses, l'Argentin a repris le dessus sur le PSG.

Vendredi 5 mai, la planète football s'embrasait avec un nouvel épisode du feuilleton Lionel Messi. L'attaquant du PSG publiait une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il s'excusait d'avoir séché un entraînement collectif pour se rendre en Arabie saoudite, pour l'un de ses sponsors. Une vidéo qui a étonné plus d'un suiveur, car beaucoup pensait que Messi allait se terrer dans le silence, et ne plus reporter le maillot du PSG, jusqu'à la fin de la saison.

Des excuses sincères ?

Si cette vidéo a un petit peu apaisé la situation, certains ne la trouvent pas sincère, voire forcée. Ces excuses permettraient ainsi à Messi de sortir la tête haute de cette affaire et de faire passer le PSG pour le méchant dans l'histoire. Lui qui est déjà majoritairement soutenu par l'opinion publique, qui voit la sanction du PSG comme un crime envers l'Argentin. C'est en tout cas l'avis d'un des membres de l'After Foot .

«Ils vont le regretter» : Il défend Messi et menace le PSG ! https://t.co/Du0yQNbk4g pic.twitter.com/BAXLpuHF4t — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

«C'est extrêmement malin de la part de Lionel Messi»