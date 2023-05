Messi sanctionné par le PSG, Mbappé ne risque rien

Jean de Teyssière

Lundi, Lionel Messi a effectué comme prévu son voyage en Arabie saoudite, étant l'un de ses partenaires personnels. Problème, ce voyage n'a pas été autorisé par le Paris Saint-Germain qui a sanctionné son joueur d'une suspension de deux semaines. Jérôme Alonso, ancien gardien du PSG trouve cette sanction trop sévère et estime qu'elle ne sera jamais appliquée pour un autre joueur.

Lionel Messi ne disputera donc pas les deux prochains matchs du PSG, ne prendra part à aucun entraînement durant deux semaines et verra son salaire diminué de moitié ce mois-ci. Une sanction que Jérôme Alonzo juge beaucoup trop sévère.

«Le prochain qui fautera ne prendra pas deux semaines de suspension»

L'ancien gardien du PSG Jérôme Alonzo a accordé une interview pour Le Parisien et est certain qu'une telle sanction ne sera appliquée à aucun autre joueur du club : « Je fais le pari que le prochain qui fautera ne prendra pas deux semaines de suspension. Notez-le bien, je suis sûr de moi. »

«Si c'est Kylian Mbappé qui fait ça...»