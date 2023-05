PSG : Neymar insulté, c’est le choc à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi, plusieurs supporters du PSG se sont rendus devant le domicile de Neymar afin de l’insulter et réclamer son départ en fin de saison. Un comportement qui a largement fait débat notamment auprès des anciens joueurs du club de la capitale à l’image d’Alain Roche et Patrick Colleter.

La scène a fait le tour du monde. Plusieurs supporters du PSG se sont rendus au domicile de Neymar à Bougival afin de l'insulter et réclamer son départ. Un comportement vivement critiqué depuis mercredi et que déplore à son tour Patrick Colleter.

«Franchement, ça va beaucoup trop loin»

« Franchement, ça va beaucoup trop loin. C’est carrément choquant. J’aurais compris si les mecs étaient venus au camp des Loges. Mais devant le domicile, c’est non. On franchit une limite. Ce n’est pas acceptable. Il peut y avoir de la panique chez le joueur qui se demande si les mecs ne vont pas rentrer chez lui. C’est carrément flippant », regrette le latéral gauche du PSG dans les années 1990, dans les colonnes du Parisien . Un avis partagé par son ancien coéquipier Alain Roche.

«Je ne peux pas cautionner cette méthode»