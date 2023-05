Neymar - PSG : L’Espagne lance une incroyable accusation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi, plusieurs supporters du PSG se sont fait remarquer en se rendant devant le domicile de Neymar afin de l’insulter et de réclamer son départ. Un comportement largement critiqué, et qui a fait le tour du monde. A tel point qu’en Espagne, on se demande si le PSG n’a pas orchestré cette mise en scène pour pousser au départ Neymar.

Les récents évènements au PSG ne passent pas inaperçues du côté de l'Espagne. Que ce soit la sanction de Lionel Messi après son voyage non-autorisé en Arabie Saoudite, ou encore la colère des supporters, la presse espagnole se délecte de la situation du club de la capitale, à l'image du journaliste Santi Nolla.

L'Espagne fracasse le PSG

« Le Qatar a fait en sorte qu'une ville européenne sensationnelle comme Paris dispose d'un football d'élite. Mais le président du PSG, Al Khelaifi, n'a pas atteint ses objectifs sportifs (l'objectif). Lille lui a arraché la Ligue 1, Marseille est cette année à cinq points et son meilleur bilan européen est d'avoir perdu la finale de la Ligue des champions en 2020 face au Bayern et d'avoir échoué le reste de la saison en Europe. Cette année, ils ont dépensé 147M€ en transferts et comptent plus de joueurs espagnols que de joueurs locaux dans leur effectif. Le seul Français de l'Hexagone à figurer dans le onze de départ est le défenseur central Presnel Kimpembe, âgé de 27 ans », écrit le journaliste de Mundo Deportivo dans son édito pour le média catalan, avant de lâcher une accusation contre le PSG.

«On ne sait pas s'ils sont envoyés par le club»