PSG : Messi au cœur d’un gros désaccord avec le Qatar

Florian Barré

En fin de contrat fin juin, Lionel Messi ne sait pas encore où il se trouvera la saison prochaine. Le champion du monde argentin est partagé entre étirer son bail au PSG ou retourner au FC Barcelone, qu’il a quitté il y a deux saisons après 17 années de vie commune. Selon les propos du Parisien, le Qatar aurait de son côté validé l’idée d’une prolongation de contrat, ce qui n’est pas du goût de Luis Campos.

Alors que le PSG n’y arrive plus sportivement, cumulant les défaites au fil des semaines, un autre problème est venu s’ajouter au débat concernant l’avenir de sa star argentine. En effet Lionel Messi se retrouvera sans contrat à la fin de la saison si aucun accord n’est trouvé d’ici-là, que ce soit avec le club de la capitale ou avec le FC Barcelone, dont il reçoit les avances depuis plusieurs semaines. Cependant, le PSG a déjà transmis à la Pulga sa volonté de le prolonger une saison supplémentaire en France.

Messi : C’est confirmé, un coup à la Cristiano Ronaldo prend forme https://t.co/2EnAit3ZIw pic.twitter.com/v1v0m4DSOL — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Luis Campos ne valide pas Messi

D’après les informations du Parisien , un accord de principe avait par ailleurs été trouvé entre le PSG et Messi au sortir de la Coupe du monde. Jorge Messi aurait par la suite demandé une contrepartie financière trop importante au club de la capitale, causant l’affaiblissement des échanges. Le Qatar était d’ailleurs prêt à prolonger son fils, Lionel Messi, au même tarif, sans revalorisation salariale. Chose que Luis Campos a été forcé d’accepter, lui qui militait pour un départ du septuple Ballon d’or, histoire d’avoir plus de libertés lors du prochain mercato.

Messi laisse planer le doute