Le PSG en crise, Galtier pousse un coup de gueule

Alors que le PSG vit une fin de saison très agitée et marquée par de nombreux soucis extrasportifs, Christophe Galtier s’est confié sans détour à ce sujet. L’entraîneur parisien, s’il admet que la période n’est pas de tout repos, reproche toutefois à la presse d’en rajouter et même d’inventer des choses sur son vestiaire.

En plus de ses résultats sportifs très décevants depuis plusieurs semaines avec notamment des éliminations en Coupe de France mais surtout en 8e de finale de la Ligue des Champions, le PSG doit gérer avec de gros soucis extrasportifs. L’actualité chaude concerne Lionel Messi, qui a été sanctionné par sa direction pour un déplacement en Arabie Saoudite en début de semaine qui n’avait pas été autorisé. Mais tout au long de la saison, le PSG a multiplié les polémiques et les affaires hors du terrain, et Christophe Galtier a eu fort à faire dans sa communication.

Messi de retour au PSG ? Galtier fait une promesse https://t.co/IZLTGhboHg pic.twitter.com/8KHd0mtLVO — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

« Vous pouvez inventer »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG a réagi au sujet de toutes ces polémiques extrasportives, et s’il ne nie pas la réalité autour de son équipe, Galtier pousse toutefois un coup de gueule contre la presse : « Il y a un décalage entre ce que vous pouvez écrire et ce que l'on vit au quotidien. L'actualité de ce début de semaine avec la suspension de Leo, les contre-performances... Mais j'insiste, il y a un gros décalage, aussi à travers ce que vous pouvez inventer et la vie du vestiaire. On ne vit pas une période agréable, mais il y a un objectif à atteindre et on travaille pour cela », confie l’entraîneur du PSG.

Galtier focus sur le sportif