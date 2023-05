Messi : Son transfert plombé par un clash ?

Florian Barré

Les semaines passent et Lionel Messi semble de plus en plus enclin à un départ du PSG. Via son entourage, le champion du monde argentin a même déjà rencontré les dirigeants du FC Barcelone concernant un potentiel retour sur les terres catalanes. Pourtant, selon les informations du Parisien, il est difficile d’imaginer qu’un come-back de la Pulga soit possible au vu des relations entre ce dernier et le président Joan Laporta notamment.

La tension est palpable au sein du PSG. Au-delà des résultats sportifs alarmants, le dossier Lionel Messi prend une ampleur de plus en plus importante au fil des semaines. Au terme de son bail fin juin, rien n’assure encore que le septuple Ballon d’or évoluera sous la tunique parisienne la saison prochaine, alors même que ce dernier peut déclencher l’année en option présente sur son contrat.

Une cassure existe entre Messi et Laporta

Le Parisien a néanmoins affirmé que le clan Messi répète depuis des mois qu’il est hors de question de retourner à Barcelone. La raison principale serait en lien avec les relations conflictuelles entretenues avec Joan Laporta, le président blaugrana. En effet, ce dernier avait tout fait il y a deux ans pour que la Pulga quitte son club afin de préserver la bonne gestion économique du Barça.

Coup de bluff du Barça ?