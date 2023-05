PSG : Les supporters dézinguent Messi, Riolo choisit son camp

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très remontés contre l’attitude des stars du PSG comme Lionel Messi ou encore Neymar, les supporters n’ont pas hésité à afficher très fermement leur colère ces dernières heures avec différentes manifestations. Un mouvement tout à fait justifié aux yeux de Daniel Riolo, qui assure leur défense face aux critiques.

L’ambiance est très tendue en ce moment au PSG ! L’affaire Lionel Messi, sanctionné pour s’être rendu sans autorisation du club en Arabie Saoudite en début de semaine, semble raviver de profondes tensions entre supporters, joueurs et dirigeants du club de la capitale. Mercredi, des supporters se sont notamment rendus devant la domicile de Neymar ainsi que devant le siège du PSG afin de manifester leur mécontentement. Une mobilisation tout à fait justifiée pour Daniel Riolo.

« Qui a cassé quoi ? »

Via son compte Twitter , l’éditorialiste de RMC Sport est monté au créneau pour défendre les supporters du PSG et leur colère, qu’il juge compréhensible : « Donc certains n’ont pas aimé la manif des supporters du PSG hier ? Les mêmes qui se plaignaient de la non réaction des mêmes supporters au stade ? Les mêmes qui se plaignent de l’attitude non respectueuse voire insultante des starlettes trop payées sur le terrain ? Les mêmes qui trouvaient ça bien à Marseille en janvier 2021 ? Je renvoie aux propos lucides et intelligents de Payet qui revenait sur ces événements quelques Semaines plus tard. Les mêmes qui trouvent des circonstances atténuantes aux casseurs dans les manifs ? A part des insultes ou sont les actes violents ? Qui a cassé quoi ? », lâche Riolo.

Donc certains n’ont pas aimé la manif des Supp du PSG hier ? Les mêmes qui trouvent des circonstances atténuantes aux casseurs dans les manifs ? A part des insultes ou sont les actes violents ? Qui a cassé quoi ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 4, 2023

« Les supporters restent quand il n’y a plus rien »