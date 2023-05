Le PSG pousse un coup de gueule pour Messi

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mercredi, plusieurs groupes de supporters n’ont pas hésité à se mobiliser afin d’afficher leur mécontentement envers le PSG, ciblant principalement Lionel Messi ainsi que Neymar. Des comportements qui ont fortement déplu à la direction parisienne, qui a communiqué pour condamner ces agissements.

Alors que Lionel Messi a été sanctionné par le PSG pour s’être rendu sans autorisation en Arabie Saoudite en début de semaine, le feuilleton ne s’est pas arrêté là. Pour manifester leur mécontentement, de nombreux supporters du PSG se sont présentés devant la Factory mercredi, prenant en grippe plusieurs membres du club. Messi, Neymar, Marco Verratti et Christophe Galtier étaient notamment ciblés par les insultes.

Galtier - PSG : Racisme, Messi… Le vestiaire craque totalement https://t.co/q7vinqpjtc pic.twitter.com/EJDiawr05O — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

« Agissements intolérables »

Via un communiqué diffusé mercredi soir, le PSG a fermement condamné ces agissements : « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d’un petit groupe d’individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes », indique le club francilien.

« Comportements honteux »