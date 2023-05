Neymar et Messi insultés, le PSG sort du silence

Amadou Diawara

Ce mercredi, de nombreux supporters du PSG se sont présentés devant la Factory pour se révolter. En effet, ces fans mécontents ont insulté à la fois Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et Christophe Galtier, qui ne sont pas du tout à leur avantage depuis le début de l'année 2023. Via un communiqué, le PSG a tenu à dénoncer l'attitude des supporters du club.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG n'est pas du tout dans son assiette. En effet, le club de la capitale enchaine les contre-performances sur le plan sportif. Ce qui a le gout d'agacer les supporters du club.

« Neymar casse-toi, Neymar casse-toi… »Le Brésilien n’y échappe pas non plus.🎥 @psgcommunity_ pic.twitter.com/k4ll5QXLtJ — Actu Foot (@ActuFoot_) May 3, 2023

Messi et Neymar ciblés par les supporters

Pour manifester leur mécontentement, de nombreux supporters du PSG se sont présentés devant la Factory ce mercredi. Et ils ont pris en grippe plusieurs membres du club. En effet, les fans parisiens ont insulté à la fois Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et Christophe Galtier.

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 3, 2023

«Rien ne peut justifier de tels actes»