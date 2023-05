PSG : Neymar poussé dehors, il sort du silence

Alexis Brunet

Ce mercredi en fin de journée, des supporters du Paris Saint-Germain se sont réunis devant le siège du club à Boulogne pour faire part de leur mécontentement. Une manifestation qui était à l’initiative du Collectif Ultras Paris. Plus tard dans la soirée, d'autres fans se sont réunis devant le domicile de Neymar, un rassemblement dont n'est pas à l'origine le CUP comme l'explique son président.

Les temps sont durs au Paris Saint-Germain. D’abord d’un point de vue sportif, le titre de champion de France n’est pas assuré encore et le PSG a déjà été battu six fois en Ligue 1 depuis le début du championnat. Mais depuis quelques jours, c’est du point de vue extra-sportif que le club de la capitale fait parler de lui.

L’affaire Messi, point de départ de tout cela

Tout a commencé il y a trois jours avec l’affaire Lionel Messi. L’Argentin préférait se rendre en Arabie Saoudite, lui qui est l'ambassadeur du tourisme du pays, plutôt que de participer à l’entraînement du PSG. Derrière le club l’a sanctionné de deux semaines de suspension, provoquant la grogne de certains et la satisfaction d’autres. Mais c’est surtout mercredi après-midi que l’agacement des supporters a passé un stade avec la manifestation du Collectif Ultras Paris devant le siège du Paris Saint-Germain.

« Je ne cautionne pas. »