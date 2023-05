Elle divorce d’une star du PSG et règle ses comptes en public

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Achraf Hakimi vit une saison compliquée sous le maillot du PSG. Des difficultés, qui peuvent s'expliquer par les accusations de viol dont il fait l'objet et son divorce avec Hiba Abouk. La jeune femme a pris la parole ce jeudi dans les médias pour évoquer sa rupture avec l'international marocain et les nombreuses insultes sur les réseaux sociaux.

Après trois années d'idylle et deux enfants, Achraf Hakimi et Hiba Abouk ont décidé de divorcer, quelques jours après qu'une jeune femme se soit rendue à la police pour dénoncer le viol qu'elle a subi au domicile du joueur. Selon certaines sources, la procédure de divorce est en cours et Hiba Abouk réclamerait 10M€.

Neymar et Messi insultés, le PSG sort du silence https://t.co/OF8hVXRg0A pic.twitter.com/xIBlXvJ3cr — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

« C'est un monde machiste et misogyne »

Lors de l'émission Salvame, Hiba Abouk a dénoncé les nombreuses attaques dont elle a fait l'objet sur les réseaux sociaux. « C'est un monde machiste et misogyne étant donné que lorsque nous avons commencé notre relation, il ne gagnait pas d'argent et j'étais plus connue que lui. Imaginez » a déclaré la mannequin, qui souhaite préserver sa vie familiale.

« Je veux être discrète »