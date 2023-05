Le PSG punit Messi, l’étrange réaction du vestiaire

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain est en ébullition depuis quelques jours et l’énorme polémique qui a éclaté autour de Lionel Messi. Ce dernier s’est en effet rendu coupable d’un voyage non autorisé en Arabie Saoudite et le club aurait décidé de le sanctionner, en lui infligeant une suspension d’une quinzaine de jours... qui fait beaucoup discuter en interne.

C’est une fin de saison chaotique que vit le PSG et pour ne rien arranger, l’épisode Lionel Messi a jeté de l’huile sur le feu. L’Argentin a en effet été sanctionné par ses dirigeants après une petite escapade non autorisée du côté de l’Arabie Saoudite. Une escapade qui pourrait finalement signer la fin de son aventure parisienne pour de bon.

Lionel Messi et le PSG, quelque chose s’est cassé

En effet, L’Equipe a annoncé la volonté du PSG d’infliger une suspension de quinze jours à Lionel Messi, ce qui lui fera donc rater les deux prochains matchs de Ligue 1. Une décision forte, qui étonne d’ailleurs de la part du club parisien, plutôt réputé pour être toujours assez peu regardant concernant les écartes de ses stars. Mais elle est surtout cruciale pour l’avenir de Messi, puisque son contrat se termine dans quelques semaines et une prolongation est toujours plus improbable avec ces tensions qui se multiplient.

Le vestiaire ne comprend pas vraiment