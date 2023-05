Haaland - Messi : Il fait une énorme annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde, Pep Guardiola a eu une panoplie de stars sous ses ordres. Lionel Messi et Erling Haaland font sans aucun doute partie des joueurs les plus marquants. Néanmoins, même si les statistiques du Norvégien ressemblent à celles de l'attaquant du PSG, Guardiola n’ose pas les comparer.

Au cours de son immense carrière d’entraîneur, Pep Guardiola aura coaché le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City. Des grands joueurs, Guardiola en a vu une tonne. Le plus marquant est sûrement Lionel Messi, l'actuel attaquant du PSG, qu’il a eu sous ses ordres au Barça. Près d’une décennie plus tard, le technicien espagnol voit un autre phénomène au quotidien : Erling Haaland. Beaucoup de choses différencient les deux joueurs mais s’ils ont bien un point commun, ce sont leurs statistiques affolantes.

Haaland bat déjà des records en Angleterre

Cette saison, Erling Haaland a déjà battu le nombre de buts sur une saison de Premier League. Toutes compétitions confondues, l’attaquant norvégien a fait trembler les filets à 50 reprises. Rien que ça… Suffisant pour le comparer à Lionel Messi ? Pour Pep Guardiola, c’est encore impossible.

«Personne ne peut être comparé à Messi»