Mercato : L’OM recrute le nouveau Haaland, la folle annonce

Recruté cet hiver pour 32M€, bonus compris, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Un statut qu'il a du mal à justifier depuis sa signature puisque ses prestations déçoivent. Néanmoins, Alex De Castro, spécialiste du football portugais, se montre rassurant et compare même Vitinha à un certain Erling Haaland.

En quête d'un avant-centre durant le mercato d'hiver, l'OM n'a pas hésité à lâcher 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha en provenance du Sporting Braga. Une somme très importante pour le club phocéen puisque l'attaquant portugais est tout simplement devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Néanmoins, le montant du transfert ne coïncide pas réellement avec ses prestations sur le terrain puisqu'il n'a inscrit que deux buts depuis son arrivée. Un doublé contre Troyes. Mais Alex De Castro, spécialiste du football portugais, fait une comparaison qui devrait rassurer les fans marseillais.

«Dans le profil, c’est un petit Haaland»

« Dans le profil, c’est un petit Haaland, c’est un petit taureau, c’est un mec qui a énormément de puissance physique, même s’il est plus petit », lance-t-il pour Le Phocéen avant de poursuivre son explication.

«Il dégage beaucoup de puissance physiquement»