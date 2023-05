Mercato : Une offre du PSG tombe, le clan Messi donne sa réponse

Jean de Teyssière

Une véritable déflagration. En Argentine comme ailleurs, la nouvelle concernant la suspension de deux semaines pour Lionel Messi par le Paris Saint-Germain a surpris. Le voyage de Messi en Arabie Saoudite, un de ses partenaires personnels, n'était pas autorisé par le club. Avant cette sanction, le club parisien voulait prolonger sa star. A l'heure actuelle, cela ne semble plus être d'actualité et les offres récentes n'avaient pas convaincu le clan Messi.

Arrivé au PSG en août 2021 dans un Paris en ébullition, l'histoire d'amour entre le club parisien et Messi n'a jamais commencé. Tout était pourtant réuni pour voir une belle idylle prendre forme mais la mayonnaise n'a pas pris. Le PSG a pourtant tenté de prolonger sa star via plusieurs rencontres avec le père et agent de Lionel Messi, Jorge. Sans réussite.

De nombreuses discussions et offres

Le quotidien L'Equipe évoque une réunion entre le clan Messi et le PSG il y a deux semaines. Une réunion placée sous le signe d'une prolongation de contrat qui ne s'est pas conclut sur un accord. Preuve que la volonté des dirigeants du PSG de prolonger Messi était toujours d'actualité ces derniers jours.

Une proposition rejetée par les Messi

Si les discussions patinent, c'est à cause des termes du nouveau contrat proposé à Messi. Pourtant, tout partait bien avec un accord oral entre les deux partis lors de la Coupe du monde. Mais l'offre proposée par le PSG au clan Messi en février dernier était jugée insuffisante, surtout au vu du nouveau statut de champion du monde de l'Argentin.