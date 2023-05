Messi : Un incroyable coup à la Cristiano Ronaldo se prépare !

Jean de Teyssière

Si le Paris Saint-Germain battait Lorient dimanche dernier, les joueurs auraient obtenu deux jours de repos. Face à cette probabilité, Lionel Messi avait prévu un voyage en Arabie Saoudite, dont il est l'ambassadeur. Problème, le PSG a perdu (1-3) et Messi s'est quand même envolé vers la péninsule arabique, sans l'accord du club. Le PSG a sanctionné sa star de deux semaines de suspension, ce qui semble entériner son départ. Vers l'Arabie Saoudite ?

Arrivé en 2021 lors du mercato estival, Lionel Messi devait faire passer un cap au Paris-SG, notamment en Ligue des Champions. Deux ans plus tard, le contrat de Messi arrive à expiration (juin 2023), le PSG ne comporte toujours aucune Ligue des Champions et reste sur deux éliminations consécutives en huitièmes de finale… Les discussions entre le PSG et le clan Messi pour une prolongation de contrat n'ont d'ailleurs rien donné. L'hypothèse du FC Barcelone semble enterrée à cause des graves problèmes économiques du club. L'Arabie Saoudite semble tenir la corde pour faire venir le génie argentin...

Rupture totale avec le PSG

L'Equipe annonce aujourd'hui qu'une réunion s'était tenue il y a deux semaines entre Jorge Messi, père et agent de Lionel et le PSG pour discuter d'une prolongation de contrat. Un accord oral avait été passé entre les deux camps durant la Coupe du monde mais les discussions n'aboutissaient jamais à un accord. Désormais suspendu deux semaines par son club, c'est-à-dire de matchs, d'entraînements et de salaire, l'aventure de Messi et le PSG semble terminée. Et si le voyage interdit en Arabie Saoudite prenait une toute autre allure ?

L'Arabie Saoudite, une piste sérieuse