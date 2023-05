PSG : Messi sur le départ, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi pourra quitter le club libre à la fin de la saison. Le FC Barcelone rêve de le faire revenir, deux après son départ pour la capitale française, mais il pourrait également rejoindre la MLS ou bien l’Arabie Saoudite. Interrogé sur l’avenir du septuple Ballon d’Or, Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a avoué qu’il n’avait aucune idée de quelle sera sa décision.

Alors qu’il était proche de prolonger son contrat avec le PSG il y a encore quelques semaines, Lionel Messi est plus que jamais sur le départ. D’autant plus qu’il s’est envolé pour l’Arabie Saoudite lundi, au lendemain de la défaite du club de la capitale face à Lorient (1-3). Un voyage réalisé sans l’accord de sa direction et qui n’aurait pas du tout plu à Nasser Al-Khelaïfi, d’après les informations de L’Équipe .

« La question de son avenir dépend de lui »

Reste à savoir quelle sera la suite pour Lionel Messi. Le FC Barcelone rêve de son retour, tandis que la MLS et l’Arabie Saoudite aimeraient également que l’Argentin rejoigne leur championnat. Interrogé sur l’avenir du septuple Ballon d’Or, Lionel Scaloni a affirmé qu’il n’en savait pas plus à ce sujet. « La question de son avenir dépend de lui. J'espère qu'il est heureux, qu'il continue à être heureux quel que soit le club où il se trouve, qu'il peut être heureux dans le stade, ce qui est la chose la plus importante », a déclaré le sélectionneur de l'Argentine, dans des propos relayés par Mundo Deportivo .

« N'importe quel entraîneur voudrait l'avoir »