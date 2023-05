PSG : Messi et Neymar pourraient saboter un transfert

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant pour le prochain mercato estival, le PSG multiplie les pistes. L'une d’elles mènerait à Tammy Abraham, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’AS Rome. Le club de la capitale l’aurait observé le week-end dernier, mais il a d’autres dossiers à régler avant cela, notamment les cas Lionel Messi et Neymar.

Le secteur offensif du PSG risque de connaître beaucoup de changements cet été. Comme l’indique Saber Desfarges, le club de la capitale recherche notamment un attaquant de pointe complémentaire avec Kylian Mbappé, un profil déjà recherché par Luis Campos lors du dernier mercato estival, en vain.

Messi déclenche une polémique, la folle réaction du PSG https://t.co/wTkYnUxRFO pic.twitter.com/rxzMeZyHrY — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Le PSG suit Abraham

Ces dernières semaines, plusieurs attaquants ont été annoncés dans le viseur du PSG, comme Victor Osimhen, Harry Kane ou bien Randal Kolo Muani. D’après la Gazzetta dello Sport , le club de la capitale surveillerait également Tammy Abraham et l’aurait d’ailleurs supervisé le week-end dernier, lors de la rencontre entre l’AS Rome et l’AC Milan (1-1).

Le PSG doit d’abord régler l’avenir de Messi et Neymar