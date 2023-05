Le PSG vise du lourd pour Mbappé, c’est 80M€

La rédaction

Désireux de se renforcer lors du prochain mercato estival, le PSG a d’ores et déjà activé plusieurs pistes en coulisses. Concernant le secteur offensif, le club parisien souhaite absolument recruter un véritable avant-centre complémentaire à Kylian Mbappé, capable d’être polyvalent dans son jeu. La presse italienne révèle ce lundi que le club français surveille Tammy Abraham (26 ans). Problème, l’AS Rome risque de se montrer capricieuse dans le dossier.

Du côté du PSG, une lourde question se pose désormais : qui sera l’attaquant qui évoluera aux côtés de Kylian Mbappé la saison prochaine ? Car depuis plusieurs mois, le club parisien semble vouloir briser son trio de vedettes offensives, alors que Neymar est régulièrement blessé, et que Lionel Messi semble toujours en partance vers Barcelone. Mais en cas de départ de l’Argentin, le PSG espère véritablement pouvoir recruter un vrai numéro 9 en vue de la saison prochaine.

Transferts : Un flop du PSG anime déjà le mercato ! https://t.co/3mEiiRNJbi pic.twitter.com/LxrvyxwVxb — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Le PSG surveille Tammy Abraham

Et à en croire les informations de la Gazzetta Dello Sport , le PSG a envoyé plusieurs de ses observateurs afin de scruter la performance de l’attaquant de 26 ans Tammy Abraham, lors du match opposant l’AS Rome face à l’AC Milan ce samedi. Un match qui s’est soldé par un nul (1-1), mais dans lequel l’Anglais s’est distingué en inscrivant le seul et unique but des siens.

La Roma en demande minimum 80M€

Mais le club romain ne fera pas de cadeau au PSG dans cette affaire. L’attaquant est également convoité par Manchester United, et possède une clause de 80M€ dans son contrat. L’AS Rome ne le laissera partir qu’à partir d’une offre supérieure au montant de sa clause libératoire. Le PSG et Kylian Mbappé sont prévenus...