PSG : Le clan Messi lâche une bombe, tout est relancé

Le feuilleton Lionel Messi serait-il en train de basculer ? Alors que son départ du PSG semblait acté, plusieurs médias annoncent que son transfert au FC Barcelone s'annonce périlleux. En difficulté financière, le club catalan ne serait pas en capacité d'accueillir l'international argentin et son important salaire. Une information confirmée par son biographe, Guillem Balague.

Le départ de Lionel Messi à l'issue de son contrat semblait acté. Le joueur de 35 ans n'a toujours pas prolongé son bail avec le PSG et les rumeurs faisaient état d'un possible retour au FC Barcelone. Mais ces dernières heures, plusieurs médias affichent leur pessimisme en raison de la situation financière du Barça. Biographe de Lionel Messi, Guillem Balague a confirmé la tendance sur son compte Twitter.



Le biographe de Messi prend la parole

« Messi peut-il revenir au Barça ? Il le pourrait s'il décidait de franchir le pas du retour, en plus il donnerait toutes les facilités du monde pour que cela se produise car il connaît la situation du club Cependant, LaLiga ne sait pas si Barcelone va proposer quelque chose pour s'adapter au FPP. Et nous sommes en mai ! » a déclaré le journaliste de la BBC, qui s'est attardé sur les soucis du FC Barcelone.

Le FC Barcelone est dans l'embarras dans plusieurs dossiers

« LaLiga insiste sur le fait que Barcelone doit suivre les règles "à la lettre" Il n'y a pas d'offre du Barça. Et on ne sait pas encore comment ils vont enregistrer Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Iñigo Martínez (avec qui ils ont un accord) alors qu'ils doivent d'abord réduire la masse salariale, certains disent d'un total de 200 millions d'euros, d'autres estiment ce chiffre à 340 millions d'euros. Leur coût salarial est d'environ 600 millions d'euros, la réduction aura donc un impact sur la qualité de l'effectif » a confié Balague. Il a par la suite annoncé le verdict dans ce dossier Messi.

« Messi ne reviendra pas à Barcelone »