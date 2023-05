Le PSG a pris une grande décision pour son mercato

Axel Cornic

L’été s’annonce très chaud pour le Paris Saint-Germain et surtout pour Luis Campos, qui va devoir se rattraper après un premier mercato très critiqué. Un premier renfort est d’ores et déjà bouclé avec Milan Skriniar qui va débarquer à la fin de son contrat avec l’Inter, mais le dirigeant portugais semble avoir d’autres priorités en tête.

Dès la fin du dernier mercato estival, Luis Campos avait confié ne pas avoir été satisfait du recrutement opéré au PSG. Cela concernait notamment la défense, puisqu’on se rappelle l’énorme échec dans les négociations avec l’Inter pour Milan Skriniar.

PSG - Galtier : Il lâche une bombe et vend la mèche pour son avenir https://t.co/Kz4M6XEIgs pic.twitter.com/cBXvdr3Ugr — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Un mercato très important pour le PSG… et Campos

Après avoir une nouvelle fois échoué cet hiver, le PSG a finalement réussi à rafler la mise pour Skriniar, qui sera la première recrue de l’été. Il reste toutefois encore beaucoup à faire pour Luis Campos, qui va devoir régler certains chantiers importants pour enfin lancer son projet à Paris, lui qui est réputé pour être l’un des meilleurs dirigeants sportifs au monde.

Deux renforts en attaque ?

C’est notamment le cas de l’attaque, puisque Lionel Messi et Neymar pourraient plier bagages et laisser donc deux places libres aux côtés de Kylian Mbappé. D’après les informations de Saber Desfarges, Luis Campos chercherait justement un attaquant de pointe pour le PSG, un profil qu’il avait d’ailleurs raté l’été dernier. Ce n’est pas tout, puisqu’un second attaquant est également pisté, avec un profil vraisemblablement moins axial que le premier.

Un ailier et un numéro 6 également recherchés