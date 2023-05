Mercato : Grand ménage au PSG, qui doit partir en priorité ?

Pierrick Levallet

À l'approche du mercato estival, un gros coup de balai se prépare dans l'effectif du PSG. Certains joueurs seraient menacés d'un départ dès cet été. Même quelques cadres pourraient être concernés par ce grand ménage de Luis Campos dans l'effectif de Christophe Galtier. Qui le PSG doit faire partir en priorité ?

Arrivé l’été dernier pour remplacer Leonardo, Luis Campos était missionné pour gérer le mercato du PSG. Le conseiller football parisien avait alors fait un grand ménage dans l’effectif parisien, se séparant de nombreux joueurs que ce soit par l’intermédiaire de transferts ou de prêts. Cependant, Luis Campos n’a pas pu faire venir tous les joueurs qu’il souhaitait pour boucher les trous. Résultat, l’effectif de Christophe Galtier comporte des manques.

Le PSG prépare un nouveau coup de balai

Par ailleurs, certaines recrues peinent à convaincre. Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanches ou encore Hugo Ekitike n’arrivent pas à s’imposer. Un an après leur arrivée, les quatre joueurs seraient déjà annoncés sur le départ. Le PSG ne devrait pas retenir Carlos Soler cet été. Fabian Ruiz serait également menacé par un départ, tout comme Renato Sanches et Hugo Ekitike.

Neymar, Messi... Les stars aussi menacées ?

Mais certains cadres pourraient également être poussés vers la sortie. Luis Campos n’a toujours pas abandonné son idée de se séparer de Neymar après son échec de l’été dernier. Lionel Messi, lui, arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé avec le PSG. De son côté, Presnel Kimpembe n’exclurait pas l’idée de quitter la formation parisienne. Certains clubs seraient à l’affût, d’autant que le PSG ne lui fermerait pas la porte. Achraf Hakimi intéresserait aussi quelques cadors européens sur le marché des transferts. Cheslea et Manchester United suivraient sa situation de près. Enfin, El Chadaille Bitshiabu pourrait également claquer la porte. Le crack parisien serait dans le viseur de l’Eintracht Francfort et pourrait partir contre un chèque avoisinant les 15M€. Selon vous, qui le PSG doit faire partir en priorité cet été ?



