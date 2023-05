PSG : Messi sur le départ, les conditions sont fixées

La rédaction

Ce n’est désormais qu’un secret de polichinelle, Lionel Messi est fortement convoité depuis plusieurs mois par le FC Barcelone, club que l’Argentin avait quitté libre avant de rejoindre le PSG en 2021. Mais si le club parisien pourrait écrire l’avenir sans le septuple ballon d’or, ce dernier n’a pas encore pris sa décision alors que le Barça doit d’abord lui proposer un vrai projet sportif.

Lionel Messi est-il en train de disputer ses dernières minutes sous le maillot du PSG ? L’Argentin est en fin de contrat en juin prochain, et n’a toujours pas prolongé à Paris malgré un accord verbal avec le club parisien pour une prolongation d’un an datant de décembre dernier. Mais depuis, le déséquilibre ainsi que les performances en dents de scie de La Pulga ont poussé les décideurs parisiens à vouloir démanteler la MNM (Mbappé-Neymar-Messi). Et alors que Neymar semble intransférable, Messi pourrait définitivement quitter le PSG.

Le Barça veut absolument signer Lionel Messi

Les dirigeants barcelonais établissent quant à eux un plan financier afin de pouvoir recruter Lionel Messi, qui sait d’ores et déjà qu’il devra baisser son salaire s’il souhaite rallier la Catalogne. Selon Marca , l'Argentin qui voit d'un bon œil l’intérêt catalan à son égard, attend de voir quelle sera la stratégie financière du club Blaugrana.

Messi doit d’abord consulter le projet sportif catalan avant de prendre une décision