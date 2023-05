PSG : Surprise, Messi va faire une victime sur le mercato

La rédaction

Dans une fin de saison bien décevante pour le PSG, l’avenir de Lionel Messi est au cœur des débats. Et pour cause, l’Argentin arrive en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas prolongé à Paris. Le Barça qui espère activement un retour de l’enfant prodige, pourrait se séparer de plusieurs joueurs afin de boucler l’opération, dont le Brésilien Raphinha qui possède de nombreux prétendants.

L’opération Lionel Messi est définitivement lancée en Catalogne ! Depuis quelques temps, les dirigeants du Barça ne cachent plus leur volonté de rapatrier le septuple Ballon d’Or au sein du club Blaugrana. Mais ce retour de l’enfant prodige ne se fera qu’en cas d’amélioration de la santé financière du club, qui pourrait en contrepartie se débarrasser de plusieurs joueurs malgré leur bonne performance. Le PSG est prévenu.

Raphinha sacrifié au Barça pour un retour de Messi ?

Cette grande opération de dégraissage en Catalogne dans l’optique de signer Lionel Messi pourrait concerner le Brésilien Raphinha. L’ailier de 26 ans fait en effet parti de la liste des potentielles victimes de La Pulga dans l’optique de son arrivée à Barcelone. Et ce, malgré de bonnes performances. Car cette saison, l’ancien du Stade Rennais cumule 10 buts et 11 passes décisives toute compétition confondue. En l’absence d’Ousmane Dembélé, Raphinha a su élever son niveau de jeu avec la formation de Xavi, jusqu’à devenir un des cadres du onze de départ. Mais le Barça souhaite justement capitaliser sur la bonne forme du Brésilien et de sa valeur en hausse pour en bénéficier dans l’optique d’un gros transfert cet été. Ce dernier ne manque pas de prétendants, et pourrait ainsi contribuer à l’arrivée de l’actuel numéro 30 du PSG.

Newcastle et Arsenal intéressés par Raphinha