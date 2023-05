Mbappé : Le PSG se démène, nouveau coup dur en vue ?

Thomas Bourseau

Romelu Lukaku semblerait avoir la cote sur le marché des transferts bien qu’il ne réalise pas une saison pleine avec l’Inter ou avec la Belgique à la Coupe du monde au Qatar à l’automne dernier. Le PSG se pencherait sur sa situation et l’Inter ne semblerait pas être prêt à le lâcher alors que Paris aimerait recruter un attaquant pour épauler Kylian Mbappé.

Après avoir échoué à mettre la main sur un attaquant de pointe l’été dernier pour son premier mercato en tant que conseiller football du PSG, Luis Campos se serait juré de réussir là où il a eu des manquements lors du dernier mercato estival. Pour ce faire, le dirigeant portugais aurait activé de multiples pistes ces derniers mois dans ce secteur de jeu afin d’épauler Kylian Mbappé. Selon RMC Sport , Victor Osimhen serait la priorité du PSG en attaque et Randal Kolo Muani une alternative pour laquelle les premiers contacts ont déjà été établis en marge du mercato.

Lukaku, alternative de Kane au PSG

D’après Le Parisien, la cible privilégiée du PSG en attaque serait plutôt Harry Kane. En tant que potentielles options étudiées par la direction parisienne figurerait le nom de Romelu Lukaku notamment. Prêté par Chelsea à l’Inter l’été dernier, l’international belge aurait la cote à Paris. Et à l’Inter ? L’administrateur délégué du club nerazzurro a botté en touche en affirmant cependant que l’Inter avait une place spéciale dans le coeur de Lukaku.

PSG : Tension avec un pote de Mbappé ? Galtier répond cash https://t.co/DGFy5Naucs pic.twitter.com/6t2QmP18Ax — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

«Il est le meilleur professionnel et aime l’Inter»