PSG : C’est bouclé, le contrat est signé pour cette star

Alors que le PSG vit l’une des saisons les plus difficiles depuis l’arrivée de QSI, l’avenir de certains cadres interpelle. Notamment celui de Marquinhos. Malgré tout, le club de la capitale et l’international brésilien sont tombés d’accord pour une prolongation de contrat jusqu’en 2027 comme le révélait Le 10 Sport en février dernier.

Marquinhos ne vit certainement pas sa plus belle saison avec le PSG. Même si le club de la capitale s’apprête à décrocher un nouveau titre de champion de France, le bilan global est loin d’être satisfaisant, notamment en Ligue des Champions et en Coupe de France avec des éliminations en huitième de finale. Et Marquinhos a, comme beaucoup, sombré lors de certains chocs.

Néanmoins, cela n’impactera pas son avenir. Marquinhos reste le capitaine du PSG et l’ambition des deux parties était de trouver un accord pour que l’international brésilien poursuive son aventure avec le club de la capitale.

