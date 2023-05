Le PSG en grand danger pour le futur compère de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Pour combler Kylian Mbappé, le PSG signerait un grand coup en recrutant Harry Kane. Cependant, le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham pourrait faire faux bond au PSG pour deux autres clubs. Explications.

Mauricio Pochettino avait tout vu avant tout le monde. Certes, le profil d’Harry Kane semble avoir été étudié par le passé par le PSG selon la presse anglaise. Cependant, un véritable intérêt pour le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham n’a pris vie que ces dernières semaines. Le Parisien a en effet révélé que Kane serait la priorité offensive absolue du PSG pour cet été. Et l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain avait annoncé la couleur dès l’automne dernier.

Le Bayern Munich a bougé ses pions…

Pour The Athletic , par le biais d’une rubrique, Mauricio Pochettino affirmait que Kylian Mbappé et Harry Kane seraient particulièrement complémentaires s’ils venaient à jouer ensemble au PSG. Néanmoins, la guerre serait déjà déclarée en coulisses dans la course à la signature d’Harry Kane. Samedi, le journaliste de Sport BILD Christian Falk confiait qu’Hasan Salihamidzic, qui n’est autre que le directeur sportif du Bayern Munich, aurait initié les premiers échanges pour une éventuelle venue de l’international anglais en Bavière. Orphelin de Robert Lewandowski depuis l’été dernier, le Bayern penserait à le remplacer par Kane.

Menacée par Mbappé, une star du PSG peut souffler https://t.co/c5uRsVZMGp pic.twitter.com/9WZMUt0xD0 — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

…Manchester United annonce la couleur