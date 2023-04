PSG : Cette incroyable anecdote sur Ibrahimovic

Florian Barré

Joueur du PSG entre janvier 2014 et juin 2015, Yohan Cabaye a côtoyé Zlatan Ibrahimovic lors de son passage dans la capitale. Comme de nombreux joueurs avant lui, le milieu de terrain a été marqué par le caractère trempé du géant suédois. L’ancien international français est d'ailleurs revenu sur sa relation avec Ibrahimovic, livrant au passage une anecdote.

S’il n’a pas marqué particulièrement les esprits lors de son passage au PSG, Yohan Cabaye aura malgré tout eu le privilège de s’entraîner avec de grands joueurs : Thiago Silva, Marco Verratti, Edinson Cavani ou encore Zlatan Ibrahimovic.

Cabaye balance sur Ibrahimovic au PSG

Pour L’Equipe , l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France et du PSG a livré ses souvenirs avec Ibrahimovic, souvent jugé comme intimidant par son aura. « À Paris, la veille de la demi-finale de Coupe de France contre Saint-Étienne (en 2015), j'arrive sur le terrain d'entraînement en même temps qu'Ibra. Il me dit : "Salut Yo, ça va ?" Je lui réponds naturellement : "Oui, et toi ? " Il me balance alors : "Moi, je vais très bien. Je sais que demain je vais mettre trois buts et on va aller en finale." Le lendemain, il a mis trois buts et on est allé en finale (le PSG s'était imposé 4-1) », a lâché Yohan Cabaye.

« On parlait souvent ensemble »