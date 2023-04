Incroyable, il reçoit une bombe sur l’entraîneur du PSG par erreur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 11 avril dernier, le journaliste Romain Molina publiait une vidéo dans laquelle il diffusait un mail rédigé par Julien Fournier et dirigé aux patrons de l'OGC Nice. Elle évoque les prétendus dérapages de Christophe Galtier lors de son passage à l'OGC Nice. Le point de départ de ce que l'on appelle l'affaire Galtier. Le journaliste est revenu sur son enquête et en a dit plus sur ce fameux mail.

Il a été le premier à diffuser le mail de la discorde. Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina diffusait un mail accusant Christophe Galtier, actuel entraîneur du PSG. Rédigé par Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, il annonce que le technicien aurait tenu des propos racistes entre 2021 et 2022. Très marqué par cette affaire, Galtier a décidé de porter plainte contre son ancien supérieur, mais aussi contre Molina, qui est revenu sur cette affaire dans un entretien à Colinteriew . Il en a dit plus sur son enquête.

« Ce mail je le reçois par erreur »

« Tout le monde du foot était au courant, mais c’était dur d’avoir le pourquoi du comment. Ce mail je le reçois par erreur, mais je vois la violence du truc. Je me demande ce que je dois faire de tout ça. Je vais contacter tout le monde, Galtier, son fils INEOS, Nice, Campos, Brailsford, Fournier, personne ne me répond. J’en parle à certaines personnes et je me dis que lorsqu’il y a autant de silence, ce n’est pas bon. Et là je parle à quelqu’un qui est dans le milieu du foot et il lit le mail. Il me dit qu’il a eu ça depuis plusieurs mois. Finalement, j’ai confirmation pour le mail » a confié Romain Molina, qui pointe, aussi, du doigt le comportement d'INEOS, propriétaire de l'OGC Nice.

INEOS mis en cause