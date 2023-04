Scandale raciste pour Galtier, il vide enfin son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, Christophe Galtier s'est retrouvé au cœur de l'actualité suite aux accusations de Julien Fournier. L'ancien directeur du football de l'OGC Nice annonce que l'actuel entraîneur du PSG aurait eu des propos racistes lors de son passage à l'OGC Nice dans un mail diffusé, pour la première fois, par Romain Molina. Le journaliste est revenu sur cette affaire.

L'affaire est entre les mains de la justice. Actuel entraîneur du PSG, Christophe Galtier a décidé de porter plainte contre Romain Molina et Daniel Riolo, mais aussi contre son ancien supérieur à l'OGC Nice Julien Fournier. Dans un mail que se sont procurés les deux journalistes, Fournier accuse le technicien d'avoir tenu des propos racistes lors de son passage sur la Côte d'Azur entre juin 2021 et juillet 2022. Des faits contestés par Galtier. Mis en cause par le coach parisien, Romain Molina est revenu sur cette affaire dans un entretien à Colinterview.

PSG : Un indice est lâché à l’étranger, Galtier peut tomber de haut https://t.co/iMGazkGwOG pic.twitter.com/aO2eRfJ7jl — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

« Tout le monde du foot était au courant »

« Tout le monde du foot était au courant, mais c’était dur d’avoir le pourquoi du comment. Ce mail je le reçois par erreur, mais je vois la violence du truc. Je me demande ce que je dois faire de tout ça. Je vais contacter tout le monde, Galtier, son fils INEOS, Nice, Campos, Brailsford, Fournier, personne ne me répond. J’en parle à certaines personnes et je me dis que lorsqu’il y a autant de silence, ce n’est pas bon. Et là je parle à quelqu’un qui est dans le milieu du foot et il lit le mail. Il me dit qu’il a eu ça depuis plusieurs mois. Finalement, j’ai confirmation pour le mail » a confié le journaliste. Mais selon lui, les propriétaires de l'OGC Nice sont, aussi, coupables dans cette affaire.

« C’est gravissime »