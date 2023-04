PSG : Une polémique raciste éclate, il veut rencontrer Galtier

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Impliqué dans une affaire de racisme qui date de son mandat à l’OGC Nice, Christophe Galtier se retrouve au cœur de l’actualité ces derniers temps. L’entraîneur du PSG a été interpellé par Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons, qui a hâte de le rencontrer pour lui lâcher ses vérités.

Après seulement une saison passée à l’OGC Nice, Christophe Galtier a quitté les Aiglons pour s’engager avec le PSG. A Paris, le technicien français vit un exercice difficile sur le plan sportif, même s’il devrait au moins s’adjuger un titre de champion de France. Mais ces derniers jours ont été agités, lui qui est accusé de racisme, une affaire qui date de son époque niçoise.

Galtier nie toutes les accusations

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a nié tous les faits qui lui sont reprochés. Du côté de l’OGC Nice, personne n’a souhaité s’exprimer. Jean-Pierre Rivère, le président, est le premier à prendre la parole.

Zidane au PSG, sa première victime est connue https://t.co/EjLEeQAAJF pic.twitter.com/rOtILGyTGQ — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

«J'aurai le plaisir de rencontrer l'un et l'autre»