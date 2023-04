Scandale Galtier : La déclaration qui peut inquiéter le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà dans le dur sur plan sportif, Christophe Galtier est surtout secoué par une affaire de racisme à laquelle il est mêlé qui date de la saison passée. L’entraîneur du PSG nie fermement les faits qui lui sont reprochés. Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice, est sorti du silence sur ce dossier épineux.

Au-delà de la saison difficile qu’il vit sur le plan sportif, Christophe Galtier est en plus chahuté par une affaire de racisme qui remonte à sa période avec l’OGC Nice. Si plusieurs témoignages se bousculent dans ce dossier, l’entraîneur du PSG nie totalement les faits qui lui sont reprochés. Du côté de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, le président, est le premier membre du club azuréen à prendre la parole sur ce dossier.

«Chacun aura la totale liberté de s'exprimer»

« La position de l'OGC Nice est très claire sur ce dossier. Il y a une enquête en cours. On a recommandé aux salariés de ne pas trop s'exprimer sur le sujet afin de protéger cet événement si important. Cela fait beaucoup de bruit, de la cacophonie même. Par la suite, chacun aura la totale liberté de s'exprimer pour dire ce qu'il pense. J'ai déjà été auditionné, j'ai donné tous les éléments que je considérais avoir en ma possession. Chacun fera la même chose. Il était vraiment important de protéger le groupe, ce qui n'a été facile durant cette période », a déclaré le patron niçois au journal L’Équipe .

Zidane au PSG, sa première victime est connue https://t.co/EjLEeQAAJF pic.twitter.com/rOtILGyTGQ — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

L’OGC Nice temporise