Galtier fait une grande annonce, le PSG tombe de haut

Même si le PSG se dirige tranquillement vers un nouveau titre de champion de France, la saison est loin d’être réussie. Malgré les éliminations dès les huitièmes de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, Christophe Galtier se voit rester. Une annonce qui avait un peu surpris en interne...

C’est une saison de plus qui ne restera pas dans les annales pour le PSG. Sorti de la Ligue des Champions et de la Coupe de France dès les huitièmes de finale, le club de la capitale devrait se consoler avec le championnat. Vu la saison médiocre, Christophe Galtier s’est automatiquement retrouvé menacé, même si le technicien français reste toujours aussi serein dans son attitude. Il est même déjà focalisé sur la saison prochaine…

«Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG»

« Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG », a récemment confié Christophe Galtier en conférence de presse.

Les mots de Galtier font parler en interne