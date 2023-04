La mèche est vendue pour le transfert de Messi ? Une star s'explique

Thibault Morlain

Si Lionel Messi reste pour le moment toujours un joueur du PSG, son avenir fait l'objet de nombreuses rumeurs. Où jouera-t-il la saison prochaine ? Alors qu'un retour au FC Barcelone fait de plus en plus parler, une story Instagram de Luis Suarez a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures. Mais voilà que l'Uruguayen a dû mettre les choses au point.

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi a une décision à prendre. Alors qu'une prolongation est sur la table, l'Argentin pourrait également revenir chez lui, au FC Barcelone. En Catalogne, cette opération se met en place et forcément, revoir Messi au Barça en fait rêver plus d'un. A commencer par Luis Suarez ?

Mourinho : Le PSG lui déroule le tapis rouge, il répond https://t.co/3XIyWQrJFY pic.twitter.com/OWlze5gDkk — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Le retour de Messi au Barça annoncé ?

Alors que Lionel Messi et Luis Suarez ont évolué ensemble au FC Barcelone, l'Uruguayen a posté une story intriguante sur Instagram . On pouvait alors voir une photo des deux joueurs au FC Barcelone avec comme message : « Back Leo Messi ». Suarez a-t-il annoncé alors le retour de Messi au Barça ?

Luis Suarez s'explique