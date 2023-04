PSG : Surprise, un énorme froid est jeté sur l’avenir de Messi

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG cet été, Lionel Messi fait des envieux au FC Barcelone où il s’est hissé au rang de légende. Ancien coéquipier de Messi, Jordi Alba a tenu à calmer les ardeurs de tout le monde. Explications.

Lionel Messi est au coeur de bien des spéculations ces derniers temps. Alors qu’une prolongation de contrat de l’Argentin semblait être bien partie au terme du Mondial au Qatar remporté par l ’Albiceleste, Le Parisien et Fabrizio Romano ayant fait part en décembre dernier d’un accord verbal convenu entre les parties concernées, la situation a bien changé depuis. La faute à une énième désillusion européenne pour le PSG et pour Messi sur le plan personnel qui court derrière un nouveau sacre depuis la saison 2014/2015.

Lionel Messi est attendu au FC Barcelone

D’après The Athletic , qui s’est appuyé sur les témoignages de proches, Lionel Messi prendrait en considération toutes les options possibles pour son avenir désormais et notamment un éventuel retour au FC Barcelone, deux ans après son départ non sans émotion. Il était hors de question pour Messi de revenir au Barça tant que Joan Laporta en serait le président comme son frère Matias l’affirmait dernièrement. Néanmoins, il semblerait que les deux parties soient de plus en plus prêtes à se retrouver.

«Messi de retour au Barça ? Je ne sais pas»