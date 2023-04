Le clan Neymar fait capoter un incroyable transfert

Thibault Morlain

En 2013, Neymar quitte Santos et le Brésil pour rejoindre le FC Barcelone. Un départ en Europe qui aurait pu intervenir quelques années auparavant. Et c'est au Real Madrid que l'actuel joueur du PSG aurait pu poser ses valises. L'affaire semblait bien engagée, mais ça a finalement capoté, notamment à cause de l'entourage de Neymar. Explications.

Révélé très jeune avec Santos, Neymar aurait pu connaitre une carrière bien différente. En effet, le parcours du Brésilien aurait pu passer par... le Real Madrid. L'actuel joueur du PSG y avait d'ailleurs passé des tests très jeune, sans pour autant que cela aboutisse à un transfert de Neymar chez les Merengue. Mais pour quelles raisons ? A l'occasion d'un entretien accordé à Marca , Ramon Martinez, ancien secrétaire technique du Real Madrid, a expliqué le pourquoi du comment de cet échec avec Neymar.

PSG : Le clan Neymar lâche un gros indice sur son transfert https://t.co/o3rXlDTqt9 pic.twitter.com/XdUdqOLCVf — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

« Le club n'était pas d'accord et ça a fait échouer le transfert »

« Tout était réglé avec le père : salaire mensuel, inscription... Mais ça n'a pas duré longtemps. Il manquait une chose : les grands-parents vivaient au Brésil et ils devaient acheter une maison d'une valeur de 60 000€. Le club n'était pas d'accord et ça a fait échouer le transfert. Le problème était que Florentino n'était pas là. Avec lui, il ne serait pas parti », a-t-il ainsi expliqué à propos du transfert avorté de Neymar au Real Madrid.

« Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui »