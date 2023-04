Messi, Skriniar, OM… Toutes les infos mercato du 20 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Barcelone présente son offre à la Liga pour Lionel Messi

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi semble se rapprocher de jour en jour d'un retour au FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo , le club catalan serait d'ailleurs en train de finaliser l’offre qu’il veut présenter à Messi afin de l’envoyer à LaLiga pour qu’elle soit validée. Si elle est confirmée, le Barça devrait rapidement la transmettre à son père, Jorge Messi.



PSG : Skriniar doit encore valider une étape pour son transfert

Alors que son arrivée libre au PSG au terme de son contrat avec l'Inter Milan semblait déjà actée pour l'été prochain, l'état physique (problèmes de dos) de Milan Skriniar préoccupe la direction parisienne. Selon Le Parisien , le PSG surveille de très près la situation du défenseur slovaque, et le quotidien annonce même que Skriniar devra encore passer une ultime visite médicale avant de s'engager définitivement avec le club de la capitale. De quoi remettre le deal en question ?



PSG : Naples réclame 150M€ pour Osimhen

Annoncé comme étant la grande priorité offensive du PSG pour le prochain mercato estival, Victor Osimhen ne sera pas libéré par Naples à n'importe quel prix. Selon La Gazzetta dello Sport , l'écurie italienne réclamerait pas moins de 150M€ pour envisager un transfert de son buteur. Par ailleurs, le président Aurelio De Laurentiis travaille activement pour essayer de prolonger Osimhen.



PSG : La femme de Neymar vend la mèche pour son avenir

Alors qu'il sera une nouvelle fois question d'un éventuel départ de Neymar cet été puisque le PSG tenterait de le mettre sur le marché, la compagne de l'attaquant brésilien lâche un indice de taille sur son avenir. En effet, Bruna Biancardi, qui vient d'annoncer sa grossesse, a également expliqué sur Instagram qu'elle suivait actuellement des cours de français. Voilà qui est clair pour l'avenir de Neymar...



Guendouzi va quitter l’OM

L'histoire d'amour entre Mattéo Guendouzi et l'OM va prendre fin cet été ! C'est en tout cas ce qu'annonce L'EQUIPE dans ses colonnes du jour, qui indique que le milieu de terrain français dispose d'une grosse cote en Premier League avec des intérêts d'Aston Villa, West Ham mais également Newcastle.



L’OM veut recruter Lafont et Blas du FC Nantes

L'EQUIPE indique également dans son large dossier consacré au mercato estival de l'OM que Pablo Longoria envisageait d'attirer deux joueurs du FC Nantes en fin de saison : Ludovic Blas et Alban Lafont, engagés jusqu'en 2024 avec les Canaris.



OM : Sanchez veut un meilleur salaire pour prolonger

Même s'il dispose d'une année optionnelle supplémentaire en option dans son contrat avec l'OM, Alexis Sanchez n'est pas encore certain de continuer l'aventure au Vélodrome. Selon les révélations de L'EQUIPE , l’attaquant chilien espère rester un an de plus à l’OM en obtenant des conditions salariales plus avantageuses. Pas forcément évident à gérer pour Pablo Longoria, qui doit surveiller de près les dépenses.



OM : Départ en vue pour Jonathan Clauss