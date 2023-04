PSG : Ça s’agite pour un transfert à 0€, une réponse tombe

Thomas Bourseau

Ilkay Gündogan met le feu au marché des agents libres. Le joueur de Manchester City intéresse le PSG et le FC Barcelone. Réagissant à sa belle cote sur le mercato, Gündogan fait perdurer le suspense. Explications.

Comme ce fut le cas à l’été 2021 avec les arrivées successives de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le PSG pourrait une nouvelle fois frapper fort sur le marché des agents libres cet été. Et plus particulièrement grâce au dossier Ilkay Gündogan.

Le PSG veut titiller le Barça pour Gündogan

Le contrat du milieu de terrain de Manchester City arrivera à expiration à l’issue de la saison. Et selon Football Insider, le PSG serait prêt à faire la guerre au FC Barcelone à Arsenal ou à quiconque souhaitant s’attacher les services d’Ilkay Gündogan cet été. Pour autant, le média anglais affirme que le choix de l’Allemand se porterait sur le Barça bien qu’il se pose de sérieuses questions sur la capacité financière du club culé à l’accueillir.

«Bien sûr, il y a des discussions en arrière-plan»