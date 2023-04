OM : C’est décidé pour ce transfert à 20M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il monte en puissance à l’OM, Issa Kaboré est apprécié par le staff d’Igor Tudor et la direction, mais son avenir reste très incertain. Et pour cause, le club phocéen n’envisage pas de lever l’option d’achat de 20M€ fixée par Manchester City lors de l'arrivée de l'arrière droit sur la Canebière l’été dernier.

A l’image de l’OM, Issa Kaboré a su retrouver la confiance face à Troyes (3-1) le week-end dernier. Le piston droit a démarré la rencontre, Jonathan Clauss évoluant à gauche, et a su se montrer à son avantage. L’ancien joueur de l’ESTAC est prêté à l’OM par Manchester City et voit son avenir s’inscrire en pointillé, alors que le club est satisfait de lui.

A 20M€, l’OM n’ira pas

Pour autant, l’Olympique de Marseille ne s’imagine pas lever la clause présente dans son bail. Et pour cause, celle-ci est fixée à 20M€, un chiffre bien trop élevé pour un joueur de rotation. Mais l’OM pourrait-il se positionner si Manchester City acceptait de revoir ses exigences à la baisse ?

Un transfert XXL est acté à l’OM https://t.co/mbuaS14khe pic.twitter.com/9MSee0FK56 — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

« Igor Tudor ne s'est jamais plaint d'Issa Kaboré »